Прокурор рассказала о продолжении расследования дела Дурова во Франции

Уголовное преследование основателя Telegram началось с неожиданного задержания в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Дурову предъявили обвинения по 12 пунктам, связанным с отказом Telegram сотрудничать с властями и содействием — из-за отсутствия модерации — наркоторговле, детской порнографии и мошенничеству. На допросе в декабре 2024 года он заявил полиции, что «осознал всю серьезность обвинений», и подчеркнул: мессенджер создавался не «для преступников», писала Le Figaro.