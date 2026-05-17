Прокурор рассказала о продолжении расследования дела Дурова во Франции

Во Франции продолжается расследование дела против бизнесмена Павла Дурова, основавшего Telegram, сообщила прокурор Парижа Лор Беко в эфире французского радио RTL. Запись опубликована на YouTube-канале радио.
«Расследование продолжается, он по-прежнему находится под судебным контролем, следственные судьи продолжают свою работу», — сказала она (цитата по ТАСС).
Однако сроки завершения расследования и передачи дела в суд прокурор не обозначила.
Уголовное преследование основателя Telegram началось с неожиданного задержания в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Дурову предъявили обвинения по 12 пунктам, связанным с отказом Telegram сотрудничать с властями и содействием — из-за отсутствия модерации — наркоторговле, детской порнографии и мошенничеству. На допросе в декабре 2024 года он заявил полиции, что «осознал всю серьезность обвинений», и подчеркнул: мессенджер создавался не «для преступников», писала Le Figaro.
После нескольких дней под стражей его освободили под залог в €5 млн, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции и запретив покидать страну. В ноябре прошлого года французские власти полностью сняли с бизнесмена ограничения на перемещение.
В апреле 2026 года Дуров заявил, что французская прокуратура лишена независимости, поскольку прокуроров назначает и увольняет правительство. Судебная полиция, по его словам, также подконтрольна властям. По мнению основатель Telegram, французские власти используют уголовные расследования для «подавления свободы слова».
В январе 2025 года французская прокуратура также начала расследование в отношении Илона Маска и его соцсети X по подозрению в использовании алгоритма для иностранного вмешательства. Компания отвергла обвинения, назвав дело «политически мотивированным». В начале февраля в офисе X прошли обыски, а Маска вызвали на допрос.
Тогда же Дуров написал в X, что Франция уголовно преследует все соцсети, которые «предоставляют людям хоть какую-то свободу (Telegram, X, TikTok…)», и добавил: «Не заблуждайтесь: это не свободная страна».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».