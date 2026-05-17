Над Россией за семь часов сбили более 30 БПЛА

Дежурные средства ПВО в период с 14:00 до 21:00 мск сбили над регионами России 36 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Дроны были перехвачены и уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Ростовской и Смоленской областей.
Кроме того, атака беспилотников была отражена в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму, а также над акваторией Азовского моря.
Глава Брянской области Егор Ковальчук уточнил, что над регионом были сбиты три аппарата. При атаке никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил он.
На фоне налета полеты приостанавливали аэропорты Геленджика и Краснодара (Пашковский). Позднее авиагавани возобновили прием и выпуск воздушных судов.
Ранее, утром 17 мая, Минобороны отчиталось об отражении атаки 556 дронов на российские регионы. Дроны были нейтрализованы, в частности, в Московском регионе. Согласно информации местных властей, ПВО отразили атаку 81 дрона, летевшего на Москву. В результате налета в Подмосковье погибли три человека.
