Над Россией за семь часов сбили более 30 БПЛА

Дежурные средства ПВО в период с 14:00 до 21:00 мск сбили над регионами России 36 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Источник: РБК

Дежурные средства ПВО в период с 14:00 до 21:00 мск сбили над регионами России 36 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дроны были перехвачены и уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Ростовской и Смоленской областей.

Кроме того, атака беспилотников была отражена в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму, а также над акваторией Азовского моря.

Глава Брянской области Егор Ковальчук уточнил, что над регионом были сбиты три аппарата. При атаке никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил он.

На фоне налета полеты приостанавливали аэропорты Геленджика и Краснодара (Пашковский). Позднее авиагавани возобновили прием и выпуск воздушных судов.

Ранее, утром 17 мая, Минобороны отчиталось об отражении атаки 556 дронов на российские регионы. Дроны были нейтрализованы, в частности, в Московском регионе. Согласно информации местных властей, ПВО отразили атаку 81 дрона, летевшего на Москву. В результате налета в Подмосковье погибли три человека.

