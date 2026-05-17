На северо-востоке Литвы упал беспилотник ВСУ

В Утенском уезде на северо-востоке Литвы обнаружены обломки беспилотника. Об этом сообщил руководитель Национального центра управления кризисами (NKVC) Вилмантас Виткаускас. По предварительным данным, дрон принадлежал Вооруженным силам Украины.
«Он разбит, но признаков взрыва нет», — сказал господин Виткаускас журналистам (цитата по LRT). Он пообещал предоставить более точную информацию после возвращения специалистов с места происшествия.
Предыдущий случай падения беспилотника в Литве произошел в конце марта. Тогда власти республики заявляли, что дрон ВСУ упал в Варенском районе на границе с Белоруссией. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал сбивать каждый беспилотник, проникающий в воздушное пространство страны.