Нетаньяху и Трамп обсудили по телефону войну в Иране

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил о намерении Израиля отказаться от американской финансовой помощи в военной сфере. Политик утвердительно ответил на вопрос журналистов о возможности сокращения поддержки со стороны США и сообщил, что уже обсуждал эту тему с президентом Дональдом Трампом. Нетаньяху хочет в итоге свести данный компонент двустороннего военного сотрудничества к нулю. Сейчас Вашингтон ежегодно выделяет Израилю на эти цели 3,8 миллиарда долларов.