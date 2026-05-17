Во Франции заявили о 10 новых жертвах Эпштейна

Прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что французским властям стали известны новые эпизоды преступной деятельности американского финансиста Джеффри Эпштейна после возобновления расследования в отношении его квартиры во Франции. В эфире радиостанции RTL Бекко пояснила, что после публикации так называемых файлов Эпштейна она призвала возможных жертв высказаться.

Источник: Life.ru

С того момента, по её утверждению, выступили чуть более двадцати человек. Некоторые из них уже фигурировали в других делах. Кроме того, стало известно ещё о десяти пострадавших. Поводом для возобновления расследования в феврале послужило обращение французской неправительственной организации. По данным телеканала BFMTV, ей удалось собрать десятки свидетельств от потенциальных жертв.

В настоящее время прокуратура опрашивает этих людей. Часть из них проживает за границей. После обобщения полученной информации правоохранительные органы приступят к допросам первых подозреваемых и анализу улик. Основная цель расследования — выявить во Франции любых посредников, которые могли помогать Эпштейну в поиске и отправке людей на его частный остров. Кроме того, Париж намерен обратиться к компетентным органам иностранных государств за содействием.

Недавно в США обнародовали рукопись, которая вероятно является предсмертной запиской Джеффри Эпштейна. Заметку долгие годы скрывали от публики. Документ мелькал лишь в материалах дела бывшего сокамерника Николаса Тартальоне. Официально текст опубликовал федеральный судья.

Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше