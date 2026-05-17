Сенатор Грэм заявил о прогрессе в США по проекту о санкциях против России

Новый законопроект позволит Трампу вводить санкции против стран, покупающих российскую нефть, заявил Грэм. По словам сенатора, конгресс близок к его принятию. Москва выступает против западных санкций.

Источник: РБК

В конгрессе США продвигается работа над законопроектом, который позволит вводить санкции против стран, продолжающих закупки российской нефти, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью NBC News, отрывок опубликован на странице сенатора в Х.

«Мы продвигаемся в работе над законопроектом, который позволит президенту [Дональду] Трампу ввести санкции против теневого флота стран, продолжающих поддерживать Россию за счет дешевых закупок нефти», — сказал Грэм. По его словам, конгресс близок к принятию законопроекта.

Он добавил, что эти меры дадут Трампу «еще один мощный инструмент» для лидерства на мировой арене и продвижения интересов США. Сенатор напомнил о введении пошлины 25% против Индии за закупку российской нефти прошлым летом. В начале февраля Вашингтон отменил эту меру.

В январе, еще до конфликта США с Ираном, приведшего к энергетическому кризису в мире, Грэм заявил, что законопроект о новых санкциях США против России имеет высокий шанс на принятие после поддержки Трампа. До этого Грэм писал, что президент США дал проекту «зеленый свет».

Сам Трамп говорил: «Я его поддерживаю. Надеюсь, нам не придется его использовать». Президент также говорил, что не вводит новые антироссийские санкции, чтобы не подорвать усилия по урегулированию украинского конфликта.

Законопроект о санкциях год назад представили сенаторы Грэм и Ричард Блюменталь. В частности, они предложили ввести пошлины 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ.

Российские власти считают ограничительные меры незаконными, а требования Вашингтона к другим странам прекратить закупки ее энергоносителей — угрозами. «Чем больше санкций, тем хуже для тех, кто эти санкции вводит», — говорил президент России Владимир Путин. Кремль отмечал, что новые санкции США давно бы приняли, если бы решение зависело от Грэма.

При этом весной США дважды ослабляли свои санкции против России — Вашингтон «разрешил» приобретать российскую нефть, загруженную на суда сначала до 12 марта, а потом до 17 апреля. Срок действия последней истек 16 мая.

