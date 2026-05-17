В Раде заявили, что Ермак может выйти из СИЗО уже завтра

11 мая САП объявила о выдвижении обвинений против Андрея Ермака, бывшего главы офиса Зеленского. Ему инкриминируется легализация денежных средств, полученных в ходе строительства элитной недвижимости в пригороде Киева. Впоследствии, в четверг, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение о заключении Ермака под стражу с возможностью освобождения под залог в сумме 3,1 миллиона долларов США. Сам Андрей Ермак заявил об отсутствии у него таких финансовых ресурсов и о намерении его адвокатов обжаловать данное решение.