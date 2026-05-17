Белый дом раскрыл, какие сделки Трамп заключил во время визита в Китай

Трамп прибыл в Китай 13 мая. Это был его первый с 2017 года визит в КНР. Первые переговоры двух лидеров прошли 14 мая и продлились больше двух часов. Трамп и Си обсудили конфликт Вашингтона и Тегерана, торговые ограничения, а также вопрос Тайваня. В третий день визита Трампа в Китай, 15 мая, главы государств встретились в государственной резиденции Си Цзиньпина. После встречи Трамп объявил, что стороны заключили «фантастические торговые сделки».