Белый дом раскрыл, какие сделки Трамп заключил во время визита в Китай

В ходе визита президента США Дональда Трампа в Китай и его переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином стороны договорились о новых механизмах торгового и инвестиционного взаимодействия, поставках американской продукции и закупке самолетов Boeing для китайских авиакомпаний, а также обсудили вопросы международной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Стороны договорились о создании Торговой и Инвестиционной комиссий США и Китая. Первая позволит Вашингтону управлять двусторонней торговлей нечувствительными товарами, вторая — предоставит межправительственный форум для обсуждения инвестиционных вопросов.
Согласно заявлению властей США, Китай также обязался закупать американскую сельхозпродукцию минимум на $17 млрд ежегодно в 2026—2028 годах. Помимо этого, китайская сторона восстановила доступ американской говядины на рынок КНР и возобновила импорт птицы из американских штатов, признанных свободными от птичьего гриппа.
Кроме того, Пекин одобрил первоначальную закупку 200 самолетов Boeing для китайских авиакомпаний. В Белом доме заявили, что это первое обязательство Китая по закупке самолетов Boeing с 2017 года.
В Белом доме добавили, что Трамп и Си Цзиньпин подтвердили приверженность денуклеаризации Северной Кореи и согласились с тем, что Иран не должен обладать ядерным оружием.
Трамп прибыл в Китай 13 мая. Это был его первый с 2017 года визит в КНР. Первые переговоры двух лидеров прошли 14 мая и продлились больше двух часов. Трамп и Си обсудили конфликт Вашингтона и Тегерана, торговые ограничения, а также вопрос Тайваня. В третий день визита Трампа в Китай, 15 мая, главы государств встретились в государственной резиденции Си Цзиньпина. После встречи Трамп объявил, что стороны заключили «фантастические торговые сделки».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».