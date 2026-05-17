Axios сообщило о планах Трампа обсудить с командой варианты против Ирана

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Раза Накви посетил Тегеран в выходные для переговоров с высокопоставленными иранскими чиновниками по поводу соглашения о прекращении войны. Пакистан является официальным посредником между США и Ираном. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, который также выступает посредником, в воскресенье провел переговоры со своим пакистанским коллегой и с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В этот же день американский лидер поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.