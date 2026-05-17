Axios сообщило о планах Трампа обсудить с командой варианты против Ирана

В субботу, 16 мая, Трамп встречался с членами своей команды по нацбезопасности в своем гольф-клубе в Вирджинии, чтобы обсудить ситуацию в Иране, сообщил источник издания. На встрече присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Раза Накви посетил Тегеран в выходные для переговоров с высокопоставленными иранскими чиновниками по поводу соглашения о прекращении войны. Пакистан является официальным посредником между США и Ираном. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, который также выступает посредником, в воскресенье провел переговоры со своим пакистанским коллегой и с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В этот же день американский лидер поговорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Глава Белого дома заявил Axios, что по-прежнему считает, что Иран хочет заключить сделку. Он сообщил, что ждет обновленного предложения от Тегерана и рассчитывает, что оно будет лучше последнего, подчеркнув, что Вашингтон тоже хочет заключить соглашение.
Трамп предупредил, что для Ирана «часы тикают» и что ему лучше поторопиться. Он пригрозил, что США нанесут удар «гораздо сильнее, чем раньше», если республика не предложит более выгодные условия.
17 мая иранское агентство Fars сообщило, что США передали Ирану пять условий для начала переговоров:
отказ от любых выплат компенсаций и ущерба со стороны США;
вывоз и передача 400 кг иранского урана в США;
сохранение работы только одного комплекса ядерных объектов Ирана;
отказ от разморозки даже 25% иранских активов;
прекращения боевых действий на всех фронтах связывается с проведением и ходом переговоров.
На этой неделе Тегеран, в свою очередь, также выдвинул свои пять условий для возобновления переговоров. Среди них:
окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане;
снятие антииранских санкций;
разморозка иранских средств;
компенсация ущерба от боевых действий;
признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.
Трамп отверг последнее предложение иранцев, назвав его «чушью» и «совершенно неприемлемым». По его словам, он даже не дочитал его.
Позднее американский президент заявил, что война с Ираном завершена лишь отчасти, и пообещал, что доведет дело до конца. Прекращение огня было одолжением другим странам, в частности Пакистану, пояснил он.
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф призывал Соединенные Штаты принять предложение о прекращении войны, заявив, что чем дольше те тянут время, «тем больше за это заплатят американские налогоплательщики». Глава иранского МИДа утверждал, что Вашингтон, после того как отклонил предложение, отправил иранской стороне сообщение о заинтересованности в продолжении переговоров.
