Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог связал дело против Зеленской с давлением на президента Украины

Политолог Владимир Скачко заявил, что возможное уголовное разбирательство в отношении Елены Зеленской может быть связано с усилением давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Политолог Владимир Скачко заявил, что возможное уголовное разбирательство в отношении Елены Зеленской может быть связано с усилением давления на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил газете «Взгляд».

По словам эксперта, обсуждаемое расследование рассматривается как часть политического давления на окружение украинского лидера и его «удушение». Скачко утверждает, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от договорённостей между западными партнёрами Киева и политическими оппонентами Зеленского.

Политолог также заявил, что Елена Зеленская может быть связана с деятельностью фондов, которые, по его версии, могут фигурировать в делах о выводе средств с Украины. При этом каких-либо официальных подтверждений этим утверждениям в материале не приводится.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщало, что НАБУ и САП завершают расследование в отношении супруги президента Украины. Источник агентства утверждал, что рассматривается вопрос о возбуждении первого уголовного дела.

Согласно этим данным, Зеленский усилил меры безопасности вокруг семьи и начал консультации с западными партнёрами. Также утверждается, что украинские политтехнологи рекомендовали главе государства публично дистанцироваться от супруги для минимизации репутационных рисков.

Официальных заявлений со стороны украинских правоохранительных органов о предъявлении обвинений или возбуждении уголовного дела в отношении Елены Зеленской на момент публикации сделано не было, а озвученная информация основывается на сообщениях источников и комментариях политических экспертов.

Читайте также: Зеленский и глава Евросовета обсуждали кандидатов на переговоры с РФ.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.