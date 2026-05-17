Политолог Владимир Скачко заявил, что возможное уголовное разбирательство в отношении Елены Зеленской может быть связано с усилением давления на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил газете «Взгляд».
По словам эксперта, обсуждаемое расследование рассматривается как часть политического давления на окружение украинского лидера и его «удушение». Скачко утверждает, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от договорённостей между западными партнёрами Киева и политическими оппонентами Зеленского.
Политолог также заявил, что Елена Зеленская может быть связана с деятельностью фондов, которые, по его версии, могут фигурировать в делах о выводе средств с Украины. При этом каких-либо официальных подтверждений этим утверждениям в материале не приводится.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщало, что НАБУ и САП завершают расследование в отношении супруги президента Украины. Источник агентства утверждал, что рассматривается вопрос о возбуждении первого уголовного дела.
Согласно этим данным, Зеленский усилил меры безопасности вокруг семьи и начал консультации с западными партнёрами. Также утверждается, что украинские политтехнологи рекомендовали главе государства публично дистанцироваться от супруги для минимизации репутационных рисков.
Официальных заявлений со стороны украинских правоохранительных органов о предъявлении обвинений или возбуждении уголовного дела в отношении Елены Зеленской на момент публикации сделано не было, а озвученная информация основывается на сообщениях источников и комментариях политических экспертов.
