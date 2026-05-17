Живой Нострадамус сделал новое шокирующее предсказание о Ближнем Востоке

Бразильский «живой Нострадамус» Атос Саломе предрёк закрытие Ормузского пролива и нефтяную войну, а также переход Китая и Европы на альтернативную энергетику.

Источник: Аргументы и факты

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют «живым Нострадамусом», сделал новое предсказание. На этот раз речь идёт о судьбе Ормузского пролива и мирового нефтяного рынка. Об этом пишет Daily Express, статью перевёл aif.ru.

Ранее он, по его словам, предвидел пандемию COVID-19 и смерть королевы Елизаветы II.

39-летний Саломе уже обнародовал серию тревожных прогнозов на 2026 год, предупредив о серьёзных потрясениях. В одном из них он предсказывал, что Израиль нападёт на Иран во втором квартале 2026 года.

Теперь Саломе прогнозирует, что закрытие Ормузского пролива и последовавший за этим хаос на мировых нефтяных рынках запустят переход от нефти к альтернативным источникам энергии, что фундаментально изменит глобальную экономическую структуру. Он считает, что этот момент может спровоцировать новую международную конфронтацию между ведущими нефтеэкспортёрами.

«Нефть, возможно, вступает в свою последнюю великую ценовую войну. И это создаст серьёзные кризисы для экономик, существование которых зависит от экспорта ископаемого топлива», — заявляет Саломе.

По его словам, страны, способные добывать нефть с очень низкой себестоимостью (Саудовская Аравия и Кувейт), могут наводнить рынок, чтобы вытеснить более дорогих конкурентов, включая производителей сланцевой нефти в США.

При этом ведущие страны-импортёры нефти (Китай, Европа и другие) уже ускоряют поиск альтернативных источников энергии, инвестируя в солнечную, ветровую, атомную и водородную энергетику. Официально этот переход часто объясняют борьбой с изменением климата, но истинная причина — страх перед перекрытием пролива.

«Страны больше не хотят зависеть от судов, пересекающих регионы, которым угрожают войны или дипломатические кризисы. Энергетический переход стал вопросом национальной безопасности», — резюмировал Саломе.

Ранее экстрасенс заявлял, что на Ближнем Востоке может начаться невиданная ранее война на истощение.

