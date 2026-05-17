Виткаускас: в Литве обнаружили обломки беспилотника

В Утенском уезде на северо-востоке Литва обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас. По предварительным данным, аппарат может принадлежать вооружённым силам Украины.
По словам Виткаускаса, дрон найден разрушенным, при этом признаков взрыва на месте не зафиксировано. Он отметил, что более точные выводы будут сделаны после завершения работы специалистов, изучающих место падения.
Инцидент произошёл в лесистой местности региона. Местные службы оцепили район и организовали осмотр обломков для установления маршрута полёта и технических характеристик аппарата.
Ранее в Литве уже фиксировался аналогичный случай: в конце марта беспилотник упал в Варенском районе, недалеко от границы с Белоруссией. Тогда власти страны заявляли о необходимости усиления контроля за воздушным пространством и обсуждали меры по перехвату подобных объектов.
Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявлял о необходимости реагировать на каждый случай нарушения воздушного пространства, включая потенциальное уничтожение беспилотников при их появлении над территорией страны.
Литовские военные и пограничные службы проверяют версии маршрута беспилотника, включая возможность его отклонения от курса и несанкционированного пересечения воздушных границ, а также анализируют, мог ли аппарат использоваться для разведывательных задач или оказался на территории страны в результате технической неисправности.
