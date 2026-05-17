В Сенате США рассказали о работе над новым проектом антироссийских санкций

В Конгрессе США продвигается работа над новым законопроектом, который позволит вводить санкции против стран, покупающих российскую нефть. Об этом сообщил сенатор США Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов). По его словам, законодатели «очень близки» к принятию санкций.