Два американских истребителя столкнулись во время авиашоу в Айдахо

Два истребителя EA-18G Growler столкнулись в воздухе во время шоу на авиабазе Маунтин-Хом в штате Айдахо. Экипаж обоих самолетов катапультировался. Все четверо пилотов в безопасности, сообщил представитель авиабазы Антуэйн Хэнкс.

Самолеты выполняли в воздухе трюк. В это время был сильный ветер. После столкновения пилотов нашли в 1 миле (1,6 км) от места проведения шоу, сказал господин Хэнкс изданию Idaho Statesman.

На месте происшествия работают спасатели. Руководство авиабазы начало расследование, сообщил Reuters ее представитель.