Дмитриев объяснил, зачем придумали теорию о вмешательстве РФ в выборы США

Кирилл Дмитриев заявил, что теорию о вмешательстве России в выборы США в 2016 году создали, чтобы подорвать позиции Дональда Трампа и отношения Москвы с Вашингтоном.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что распространяемая в Соединённых Штатах теория заговора о вмешательстве Москвы в выборы 2016 года была создана с целью подорвать позиции американского президента Дональда Трампа и российско-американские отношения.

Поводом для комментария послужила публикация в соцсети X* отрывка из интервью генерального прокурора США Тодда Бланша. Он заявил, что обвинения в адрес России (Russiagate) абсолютно ничем не подкреплены и нанесли большой ущерб Соединённым Штатам.

«Они сделали это, чтобы подорвать позиции президента Трампа, России и американо-российских отношений», — отметил Дмитриев.

Ранее Дмитриев выступил с заявлением, в котором отметил, что ситуация, связанная с созданием мифа о причастности Москвы к президентским выборам в США в 2016 году, окончательно прояснилась.

* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше