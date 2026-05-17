Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что распространяемая в Соединённых Штатах теория заговора о вмешательстве Москвы в выборы 2016 года была создана с целью подорвать позиции американского президента Дональда Трампа и российско-американские отношения.
Поводом для комментария послужила публикация в соцсети X* отрывка из интервью генерального прокурора США Тодда Бланша. Он заявил, что обвинения в адрес России (Russiagate) абсолютно ничем не подкреплены и нанесли большой ущерб Соединённым Штатам.
«Они сделали это, чтобы подорвать позиции президента Трампа, России и американо-российских отношений», — отметил Дмитриев.
Ранее Дмитриев выступил с заявлением, в котором отметил, что ситуация, связанная с созданием мифа о причастности Москвы к президентским выборам в США в 2016 году, окончательно прояснилась.
* Социальная сеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.