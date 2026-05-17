МУС выдал ордера на арест израильских министров и военных

Как сообщает издание Haaretz со ссылкой на дипломатический источник, речь идет о двух израильских политиках и двух военных.
Дата выдачи ордеров не уточняется.
Фамилии фигурантов официально не раскрываются. Вместе с тем, по данным издания, расследование ведется в отношении министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.
В ноябре 2024 года судьи МУС уже выдали ордера на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны Йоава Галанта. Они обвиняются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в ходе конфликта в Газе.
