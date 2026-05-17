Белоусов поздравил военных с освобождением Кутьковки в Харьковской области

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Кутьковка Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Напомним, 16 мая оборонное ведомство сообщило об освобождении группировкой войск «Запад» населенных пунктов Боровой и Кутьковка в Харьковской области.
«Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед, приближая день нашей общей победы. В результате ваших решительных действий освобожден населенный пункт Кутьковка. Поздравляю вас с достигнутым успехом», — говорится в поздравительной телеграмме министра.
Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что полк успешно выполняет задачи специальной военной операции.
Ранее Белоусов проинспектировал российскую авиабазу в Канте.