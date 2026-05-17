Штурмовик Рентген рассказал, как российский боец сбил 37 дронов ВСУ за день

Ранее боец российской армии с позывным Шорох рассказал военкору RT Владу Андрице, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино практически под носом у противника. В этот период он пережил 64 сброса с дрона «Баба-яга», передавал сообщения жене по рации, похудел на 15 кг и пил дождевую воду.