Военнослужащий армии России с позывным Банзай сбил 37 беспилотников ВСУ за день, защищая сослуживцев и мирных жителей прифронтовых населённых пунктов.
Об этом ТАСС рассказал штурмовик 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Рентген.
«В день он сбил 37 дронов-камикадзе противника, благодаря этому наши парни заходили без потерь», — цитирует его агентство.
Рентген добавил, что Банзай использовал рискованную тактику — выходил в поле, отвлекал дроны на себя и сбивал их «прямо на подлёте».
Ранее боец российской армии с позывным Шорох рассказал военкору RT Владу Андрице, что восемь месяцев один удерживал позицию у Работино практически под носом у противника. В этот период он пережил 64 сброса с дрона «Баба-яга», передавал сообщения жене по рации, похудел на 15 кг и пил дождевую воду.