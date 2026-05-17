В Венгрии заяц в прыжке сбил самокатчика

Под Будапештом прыгнувший заяц сбил мужчину на электросамокате.

БУДАПЕШТ, 17 мая — РИА Новости. В городе Сазхаломбатте под Будапештом заяц в прыжке сбил мужчину, ехавшего на электросамокате, передает венгерский телеканал Tények.

«Мы столкнулись, когда он был на уровне моей головы. Я держал руль, но отпустил его, когда упал на землю. И я просто удивился, что такое вообще возможно», — рассказал пострадавший Даниел Ковач, сообщив, что в момент столкновения двигался со скоростью 35 километров в час.

На опубликованных кадрах видно, как на дорогу выскочил заяц, который неожиданно прыгнул прямо в лицо молодому человеку. Благодаря шлему и экипировке он отделался шрамами от падения на асфальт. Ушастый зверь же быстро поднялся на ноги и ускакал обратно в поле.

Как рассказал телеканалу член охотничьей палаты Венгрии Аттила Фельдвари, в момент стресса зайцы способны прыгать на высоту до пяти метров и развивать скорость до 70 километров в час. Он предположил, что животное не сориентировалось, откуда исходит угроза, поэтому прыгнуло прямо на движущийся объект.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше