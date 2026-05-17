Суд оставил без движения жалобу экс-замминистра обороны Иванова

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Суд оставил без движения жалобу экс-замминистра обороны Тимура Иванова на решение по иску к военкомату, который не дал ему ответ на обращение об отправке на СВО, и предоставил для исправления ее недостатков время до 31 мая, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иванов в конце октября прошлого года направил в военный комиссариат обращение, в котором просил отпустить его на СВО. Не получив ответа, он подал исковое заявление, посчитав это незаконным. В марте Мещанский суд Москвы отклонил иск Иванова, после чего тот обжаловал это решение.
«Апелляционную жалобу оставить без движения. Назначить срок — до 31 мая 2026 года (включительно) для исправления недостатков», — говорится в материалах дела.
В документе указывается, что поданная жалоба не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства, поскольку к ней не был приложен документ об уплате госпошлины.
В ходе рассмотрения иска защита Иванова указывала, что он не получил на свое обращение никакого ответа: ни отказа, ни разрешения уйти на фронт.
Сам Иванов участвовал в заседании по видео-конференц-связи из СИЗО и утверждал, что ему «не дают исполнить свои права для того, чтоб защитить Родину и искупить кровью, при необходимости и погибнуть на СВО».
В свою очередь, представитель Минобороны заявлял, что направил ответ вовремя и продемонстрировал в суде документ с ответом, в котором на штампе было указано 24 декабря. Адвокаты настаивали, что прошло более 30 дней, положенных по закону.
Между тем Симоновский суд Москвы рассматривает в закрытом режиме уголовное дело в отношении Иванова о получении 1,3 миллиарда рублей в качестве взятки. Вину свою он не признает.