Запад использует Украину как резиновые перчатки, заявила Симоньян

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Запад в войне с Россией использует Украину как резиновые перчатки, которые потом будут выброшены в мусорку, считает главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Как передает ИС «Вести», Симоньян обратила внимание, что американские чиновники хотят воевать с Ираном руками ОАЭ так же, как западный мир воюет с Россией руками Украины.
«То есть Украина служит такими резиновыми перчатками. Знаете, как вот в ковид, помните, носили все резиновые перчатки? На самом деле в перчатках западные силы, а вот они так, оболочка такая. А что потом делают с резиновыми перчатками? Я напоминаю, что они одноразовые. Их выбрасывают и все. Выбрасывают в мусорку. Так и произойдет», — полагает Симоньян.