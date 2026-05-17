423-й полк ВС РФ получил поздравление за взятие Боровой

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление военнослужащим 423-го гвардейского мотострелкового полка в связи с заявленным взятием населённого пункта Боровая в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что телеграмма была адресована личному составу подразделения после сообщений об установлении контроля над населённым пунктом. В обращении отмечено продвижение бойцов вперёд и занятие более выгодных позиций в ходе боевых действий.
Отдельно глава Минобороны поблагодарил командование и военнослужащих за выполнение задач и службу. Он подчеркнул продолжение выполнения поставленных целей в рамках военной операции.
По данным военного ведомства, подразделение, обозначаемое как 423-й гвардейский мотострелковый полк, действует на одном из направлений в зоне боевых действий и регулярно упоминается в сводках Минобороны в контексте продвижения российских войск.
Отметим, в российской практике военного управления подобные поздравительные телеграммы от руководства Минобороны традиционно направляются подразделениям после сообщений о занятии населённых пунктов или успешном выполнении боевых задач, и публикуются через официальные каналы ведомства.
Читайте также: Лукашук: Украину ожидают ответные удары после атаки на Москву.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.