Опустили руки: «Спартак» отказался от медалей, Дзюба лишился главного тренера перед стыками

«Локомотив» остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, несмотря на поражение от ЦСКА. Главный конкурент железнодорожников в борьбе за бронзу — «Спартак» — разошёлся миром с махачкалинским «Динамо» и не сумел их обогнать. В ключевой игре в борьбе за выживание «Крылья Советов» разгромили «Акрон» и сохранили прописку в элите. Вдобавок тольяттинцы сразу после финального свистка объявили об отставке главного тренера Заура Тедеева, хотя через несколько дней их ждут стыковые матчи. Чем запомнились встречи заключительного тура РПЛ — в материале RT.
Ненужная бронза.
За исключением матчей претендентов на чемпионство, центральной встречей заключительного тура РПЛ было московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом».
Для армейцев игра была возможностью закончить сезон на мажорной ноте и попытаться забраться в четвёрку, железнодорожники же выходили на поле с мыслью о первых с 2021 года медалях национального первенства.
Мотивации больше оказалось у хозяев, которые острее атаковали и практически не ошибались в обороне. Единственный опасный момент гости создали после ошибки Кирилла Данилова, которого Валерий Карпин назвал главным открытием весенней части чемпионата. Однако воспользоваться обрезом молодого защитника «Локомотив» не сумел.
В остальном же ЦСКА смотрелся предпочтительнее благодаря целостности игры и индивидуальному мастерству футболистов. Чего стоил только финт Зидана в исполнении Матвея Кисляка, которым полузащитник оставил не у дел Алексея Батракова.
Голом же в первом тайме отметился другой подающие надежды футболист — Данила Козлов: Данил Круговой выгрыз мяч в борьбе с Лукасом Фассоном и Александром Сильяновым и выкатил партнёру на пустые.
После перерыва железнодорожники помогли соседям удвоить преимущество — постарался Максим Ненахов, который срезал мяч в свои ворота после прострела Матеуса Рейса.
Перевернуть ход встречи Михаил Галактионов решил тройной заменой и переводом Сергея Пиняева на другой фланг. План сработал лишь наполовину. За 20 минут до конца встречи ЦСКА решил вернуть должок за случайный гол и позволил сопернику отыграться. Данилов неудачно подставил ногу после удара Сильянова, и мяч после рикошета пришёлся по центру ворот — заранее прыгнувший в угол Владислав Тороп отреагировать уже не сумел.
Под конец «Локомотив» нарастил давление, но вместо того чтобы сравнять счёт, пропустил третий. Хозяева убежали в контратаку и Круговой изящно перекинул Антона Митрюшкина, не позволив железнодорожникам набрать очки.
На удивление, победа армейцев была главной надеждой «Спартака», которому для бронзовых медалей нужно было обыгрывать в гостях махачкалинское «Динамо». Для подопечных Вадима Евсеева встреча тоже имела важное значение: поражение от красно-белых и успех «Пари НН» в параллельной игре с «Рубином» отправили бы дагестанцев в Первую лигу.
Впрочем, значимость матча нисколько не повлияла на желание команд забить. Напротив, на первый план вышли единоборства в центре поля, которые регулярно заканчивались вмешательством медицинских бригад: сначала на газон присел Руслан Литвинов, а затем за плечо схватился Даниил Денисов. В остальном же первый тайм в Каспийске запомнился лишь нереализованным выходом Маркиньоса один на один с вратарём.
Завести коллектив Хуана Карлоса Карседо не помогли даже два гола армейцев «Локомотиву»: к исходу часа игры «Спартаку» для медалей, по сути, хватало одного забитого мяча. Однако после перерыва гости ни разу не пробили в створ и упустили шанс забраться в тройку.
Более того, «Динамо» едва не вырвало победу, но Кристофер Ву ценой удаления лишил Александра Сандрачука возможности выйти на рандеву с Александром Максименко. Впрочем, даже нули на табло оказались для махачкалинцев нормальным исходом: нижегородцы сыграли с «Рубином» вничью и покинули элиту.
Явно довольный итогом Евсеев после матча даже в шутку обратился к «Локомотиву», попросив у бывшего клуба презент за бронзовые медали. Впрочем, для него сезон ещё не окончен — за право выступать в РПЛ он схлестнётся с «Уралом» Василия Березуцкого.
Крах «Акрона».
Турнирное будущее в 30-м туре решалось и между двумя представителями Самарской области. Преимущество перед стартовым свистком волжского дерби было на стороне «Крыльев Советов», которым для сохранения прописки в РПЛ было достаточно набрать всего одно очко. «Акрону» же перспектива участия в переходных играх не грозила только в случае победы.
Заур Тедеев, чья команда провалила весеннюю часть сезона, в решающей встрече решил удивить всех. Помимо того что тренер внёс в заявку травмированного Артёма Дзюбу, он выпустил с первых минут Александра Васютина: голкипер не играл с прошлого года и фактически стал третьим выбором.
На руку тольяттинцам появление ветерана вратарского цеха не сыграло. Уже на 11-й минуте хозяева после падения Ивана Олейникова получили право на пенальти, который реализовал Амар Рахманович.
После пропущенного мяча гости активизировались, завладели территориальным преимуществом, однако без рослого Дзюбы на острие атаки все подходы к чужой штрафной были беззубыми. Самарцы, в свою очередь, не только перекрывали попытки угрожать воротам Сергея Песьякова, но и вовремя создали свои моменты.
Ключевой отрезок игры уложился в девять минут: дубль Максима Витюгова и точный выстрел Николая Рассказова ещё до перерыва снял все вопросы о победителе.
Оправиться от такого удара «Акрон» уже не смог. Брать дополнительные ресурсы Тедееву было неоткуда, а за 25 минут до свистка Сергей Булатов и вовсе решил психологически прибить соперника выходом Евгения Фролова: 38-летний голкипер не получал игровое время с октября.
В итоге «Акрон» хватило лишь на гол престижа в исполнении Никиты Базилевского, который не скрасил общее впечатление от результата. Поражение от соседей стало для руководства тольяттинцев настолько болезненным, что сразу после матча Тедеева отправили в отставку — всего за три дня до стыковых игр с «Ротором».