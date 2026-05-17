"Хезболлах" заявила, что вывела из строя за месяц 48 израильских танков

БЕЙРУТ, 17 мая. /ТАСС/. Шиитская милиция «Хезболлах» объявила, что провела 339 военных операций против израильских войск в период с 16 апреля по 17 мая, в ходе которых ее бойцы вывели из строя 48 танков. Об этом говорится в коммюнике формирования, размещенном в Telegram-канале.
«Силы исламского сопротивления в ответ на нарушения противником режима прекращения огня атаковали 15 командных пунктов, 3 казармы, 2 военные базы, 7 артиллерийских позиций и одну вертолетную площадку, — указывается в тексте. — За истекший месяц были выведены полностью или частично 48 танков, 18 бронетранспортеров и 12 внедорожников, которые были поражены управляемыми ракетами или беспилотниками-камикадзе».
В коммюнике не приводится точных данных о потерях в живой силе оккупационных войск в Ливане. Общее число раненых и убитых в рядах израильской армии оценивается приблизительно в 250 человек.