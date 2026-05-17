Минобороны Саудовской Аравии: средства ПВО сбили три запущенных из Ирака БПЛА

Официальный представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики заявил, что утром в воскресенье, 17 мая, были перехвачены и уничтожены три беспилотника после того, как они вошли в воздушное пространство королевства со стороны Ирака.
Как сообщается в публикации ведомства в X, аль-Малики подчеркнул, что Министерство обороны оставляет за собой право на ответ «в подходящее время и в подходящем месте» и примет все необходимые оперативные меры в ответ на любые попытки посягательства на суверенитет и безопасность граждан и жителей королевства.