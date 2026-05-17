Число задержанных пассажирских поездов "Таврия" сократилось до четырех

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Число задержанных пассажирских поездов «Таврия» в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России сократилось до четырех, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».
Ранее перевозчик сообщал о задержках восьми составов.
«В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту 17 мая в пути задерживается поезд № 028 Симферополь — Москва, который сегодня отправился из Симферополя. Время задержки данного поезда по состоянию на 23.00 мск — 1 час. Также, после временной приостановки движения на Крымском мосту 16 мая, по состоянию на 23.00 мск следуют с опозданием три поезда “Таврия” из Крыма», — говорится в сообщении.
По данным компании, задерживаются поезда отправлением 16 мая № 142 Симферополь — Пермь на 1,5 часа и № 180 Евпатория — Санкт-Петербург — на 1,5 часа. Также на 4,5 часа опаздывает поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 15 мая.
Уточняется, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.