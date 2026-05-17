Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число задержанных пассажирских поездов "Таврия" сократилось до четырех

Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось до четырех.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Число задержанных пассажирских поездов «Таврия» в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России сократилось до четырех, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».

Ранее перевозчик сообщал о задержках восьми составов.

«В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту 17 мая в пути задерживается поезд № 028 Симферополь — Москва, который сегодня отправился из Симферополя. Время задержки данного поезда по состоянию на 23.00 мск — 1 час. Также, после временной приостановки движения на Крымском мосту 16 мая, по состоянию на 23.00 мск следуют с опозданием три поезда “Таврия” из Крыма», — говорится в сообщении.

По данным компании, задерживаются поезда отправлением 16 мая № 142 Симферополь — Пермь на 1,5 часа и № 180 Евпатория — Санкт-Петербург — на 1,5 часа. Также на 4,5 часа опаздывает поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, отправлением 15 мая.

Уточняется, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше