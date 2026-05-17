Полузащитник «Рубина» Иванов объявил о завершении карьеры

Полузащитник и капитан «Рубина» Олег Иванов принял решение завершить спортивную карьеру.
«Спасибо за всё, капитан! Сегодня наш полузащитник и легенда российского футбола Олег Иванов провёл последний матч в игровой карьере», — говорится в заявлении «Рубина».
Футболист также выступал за московский «Спартак», «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Ахмат» и «Уфу».
Всего он провёл 588 матчей во всех турнирах. За «Рубин» у него 94 матча, три гола и четыре голевые передачи.
Ранее министр спорта Татарстана поставил «Рубину» задачу попасть в топ-5 в следующем сезоне.