Австрийский политик Геральд Грос выступил с резкой критикой в адрес Евросоюза, назвав его «рассадником всего зла» и конгломератом «психически нездоровых нарушителей закона». Его слова приводит издание «Известия».
Политик заявил, что структура Евросоюза, по его мнению, ведёт к ослаблению стран-участниц и провоцирует их коллективный упадок. Отдельное внимание он уделил вопросам миграционной политики.
По словам Гроса, Брюссель, как он выразился, фактически допустил провал в сфере контроля миграции, поскольку не сумел обеспечить защиту внешних границ объединения.
Он также утверждает, что действия европейских институтов направлены на ухудшение положения государств ЕС. В этой связи политик использовал образное выражение о том, что страны подталкивают к общему кризису.
Заявления Гроса прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий внутри европейских стран о миграционной политике и распределении полномочий между национальными правительствами и институтами ЕС, которые регулярно становятся предметом политических споров внутри объединения.
