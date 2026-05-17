В партии «Сильная Армения» потребовали освобождения задержанных сторонников

В партии «Сильная Армения» потребовали немедленного освобождения сторонников, задержанных после инцидента во время предвыборной агитации партии действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Таширском регионе Лорийской области.
Об этом сообщает Sputnik Армения.
Представитель партии Гоар Мелоян отметила, что сторонники «Сильной Армении» спокойно стояли и никого не провоцировали.
«Наши люди никого не провоцировали и сами старались не поддаваться на провокации. Однако представители “Гражданского договора” сами вошли в толпу, что и спровоцировало эскалацию», — приводит её слова агентство.
Мелоян также добавила, что число сторонников партии, подвергшихся приводу или задержанию, уже превысило 300 человек.
Ранее суд в Армении избрал меру пресечения в виде заключения под стражу блогеру Артаку Аветисяну, который назвал предателем главу правительства республики Никола Пашиняна.