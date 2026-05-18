В Конгрессе США продвигают законопроект о санкциях против РФ

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил в интервью NBC News о продвижении в Конгрессе США законопроекта, предусматривающего расширение санкционного давления на Россию. Документ может затронуть страны, закупающие российскую нефть, и предоставить дополнительные полномочия президенту США Дональду Трампу.
По словам Грэма*, инициатива направлена против государств, которые, как он утверждает, продолжают получать выгоду от приобретения российской нефти по сниженным ценам. Он также использовал термин «теневой флот» в отношении таких стран.
Отдельно сенатор отметил, что предлагаемые меры могут стать дополнительным инструментом внешней политики США и усилить позиции Вашингтона на международной арене.
Грэм* напомнил, что ранее Соединённые Штаты вводили пошлину в размере 25% против Индии за закупки российской нефти, однако в феврале это решение было отменено.
Подобные законопроекты в США проходят многоступенчатую процедуру согласования: они должны быть одобрены обеими палатами Конгресса и подписаны президентом, после чего могут вступить в силу в качестве федерального закона.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.