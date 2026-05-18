Из-за перекрытия Крымского моста задерживается поезд из Симферополя в Москву

Из-за временного перекрытия Крымского моста задерживается поезд из Симферополя в Москву.
Об этом сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс».
«В связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту 17 мая в пути задерживается поезд № 028 Симферополь — Москва, который сегодня отправился из Симферополя», — говорится в заявлении.
Уточняется, что время задержки составляет один час.
Кроме того, три поезда «Таврия» из Крыма также следуют с опозданием после временной приостановки движения на мосту 16 мая.
Ранее сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
