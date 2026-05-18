В МО РФ раскрыли детали последнего боя погибшего Героя России Сукуева

В министерстве отметили, что Виталий Сукуев подорвался на мине в бронеавтомобиле "Тигр"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Посмертно удостоенный звания Героя России в 2022 году Виталий Сукуев во время последнего боя подорвался на мине в бронеавтомобиле «Тигр». Об этом сообщили в Минобороны России.

Гвардии полковник Сукуев встретил СВО опытным боевым командиром, прошедшим Сирию. Вскоре он возглавил 108-й десантно-штурмовой полк. Лично вел бойцов на штурмы, уничтожал опорники врага и брал пленных. Как отметили в ведомстве, его главным правилом было — выполнять сложнейшие задачи с минимальными потерями.

«Комполка никогда не прятался в штабных блиндажах, а всегда находился на острие атаки — в головной машине колонны. Вот и в свой последний рейд он вышел вместе со своими десантниками. Бронеавтомобиль “Тигр”, в котором находился командир полка, неожиданно оказался в зоне артиллерийского обстрела. Экипаж умело маневрировал, выводя машину из-под огня, как вдруг броневик наскочил на мину. Раздался мощный взрыв. От полученных многочисленных ранений Виталий Сукуев скончался на месте», — сказали в ведомстве.

Указом президента России гвардии полковнику Виталию Владимировичу Сукуеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

