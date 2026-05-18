В МО РФ раскрыли детали последнего боя погибшего Героя России Сукуева

«Комполка никогда не прятался в штабных блиндажах, а всегда находился на острие атаки — в головной машине колонны. Вот и в свой последний рейд он вышел вместе со своими десантниками. Бронеавтомобиль “Тигр”, в котором находился командир полка, неожиданно оказался в зоне артиллерийского обстрела. Экипаж умело маневрировал, выводя машину из-под огня, как вдруг броневик наскочил на мину. Раздался мощный взрыв. От полученных многочисленных ранений Виталий Сукуев скончался на месте», — сказали в ведомстве.