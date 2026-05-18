Свыше 80 человек погибли от Эболы в провинции Итури

Свыше 80 летальных исходов зафиксировано в результате вспышки лихорадки Эбола в провинции Итури на северо-востоке ДР Конго.

Об этом сообщает радиостанция Okapi со ссылкой на местные источники.

По её сведениям, очаг заболевания находится в районе между городами Буниа и Монгвалу.

Причиной большого числа жертв стала недостаточная осведомлённость населения. Многие жители и гости региона игнорируют меры предосторожности — не используют маски и дезинфицирующие средства.

Ранее вспышка Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде была признана Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной и опасной для других государств.