Запад в войне с Россией использует Украину как резиновые перчатки, которые потом будут выброшены в мусорку, считает главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Такое мнение она выразила в воскресенье, 17 мая, в комментарии Владимиру Соловьеву для ИС «Вести».
По словам Симоньян, американские чиновники хотят воевать с Ираном руками ОАЭ точно так же, как западный мир воюет с Россией руками Украины. Она отметила, что западные силы действуют в перчатках, а Украина служит лишь оболочкой.
— То есть Украина служит такими резиновыми перчатками… Я напоминаю, что они одноразовые. Их выбрасывают и все. Выбрасывают в мусорку. Так и произойдет, — заявила Симоньян в интервью.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что если конфликт на Украине не удастся решить дипломатическим путем, у России есть все возможности сделать это военно-техническим способом.
10 мая немецкое издание Berliner Zeitung написало, что антироссийская политика Запада может привести к войне. Вместо того чтобы наладить диалог с РФ, европейские элиты и военные чиновники, особенно в Германии, лишь усугубляют ситуацию, находясь в постоянной истерии из-за якобы скорого нападения Москвы.