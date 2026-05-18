Для Запада Украина — всего лишь резиновые перчатки в конфликте против России. Когда они станут ненужными, их просто выбросят, сообщила главред телеканала RT Маргарита Симоньян.
«То есть Украина служит такими резиновыми перчатками… А что потом делают с резиновыми перчатками? Я напоминаю, что они одноразовые. Их выбрасывают и все. Выбрасывают в мусорку. Так и произойдет», — передает слова Симоньян ИС «Вести».
Тем временем в самой Европе, по данным Le Monde, боятся вступления Украины в ЕС из-за коррупции в стране. По словам главы Люксембурга Люка Фридена, коротких путей вступления в Союз нет.
Накануне стало известно, что НАБУ и САП могут арестовать супругу главы киевского режима Владимира Зеленского Елену Зеленскую. Ранее ее уличили в причастности к коррупционной схеме, организованной бизнесменом Тимуром Миндичем.