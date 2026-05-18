Заблокировано 13,6 тысячи интернет-площадок с запрещёнными БАД

Более 13,6 тыс. интернет-ресурсов с запрещёнными к продаже биологически активными добавками (БАД) заблокировано в России.
Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре.
Специалисты продолжают выявлять и блокировать площадки, где реализуют запрещённую продукцию.
Среди примеров — ресурсы с добавкой «Витамин Д3 + К2 5000 МЕ», в которой содержание нормируемых веществ не соответствовало установленным значениям. Также пресечён оборот опасной продукции «ГАБА (GABA) 500 mg» и незарегистрированных капсул «Моринга (Moringa Oleifera)».
Ранее в России определили перечень критериев к биологически активным добавкам.