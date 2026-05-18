Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Второй этап учений НАТО начинается в Финляндии недалеко от границ России

Второй этап сухопутных учений НАТО начинается в Финляндии недалеко от границ РФ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Второй этап сухопутных учений с участием 4,5 тысяч военнослужащих из ряда стран НАТО начинается в Финляндии недалеко от российских границ.

Как ранее сообщили сухопутные силы Финляндии, второй этап учений Saber Strike 26, которые стартовали 11 мая, запланирован на 18 мая. Маневры под названием Northern Star 26 пройдут на полигоне «Вуосанка» в муниципалитете Кухмо до 30 мая. Муниципалитет располагается в 70 километрах от российской границы.

В учениях будет задействовано около 4,5 тысяч военнослужащих, включая военных из Великобритании, США, Италии, Венгрии, Польши и Франции. О количестве техники, которую планируется задействовать в учениях, не сообщалось.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия интенсифицирует тренировочную активность своих вооруженных сил на территории страны и за рубежом, а также увеличила масштаб учений, проводимых в непосредственной близости от границы с Россией. Посол отмечал, что РФ будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Финляндии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше