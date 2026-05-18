Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решетников: Основу экономического роста РФ составит внутренний спрос

Решетников назвал возможности для наращивания производства в стране.

Источник: Комсомольская правда

Внутренний спрос составит основу для экономического роста в стране. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью РБК.

Министр отметил, что если рост доходов населения сохранится, то будут возможности для увеличения производства.

Решетников добавил, что по мере снижения ключевой ставки ожидается возвращение инвестиций в положительную зону.

Он подчеркнул, что при этом в стране продолжают действовать системные меры поддержки инвестиций — создаются новые экономические зоны, развивается механизм ГЧП, а также заключаются новые соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Министр отметил, что в середине мая страна подписала СЗПК на строительство ТЭС в Якутии мощностью 550 МВт.

Накануне Решетников заявил, что российская экономика после периода роста вступила в период донастройки.