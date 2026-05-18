Решетников: Основу экономического роста РФ составит внутренний спрос

Внутренний спрос составит основу для экономического роста в стране. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью РБК.
Министр отметил, что если рост доходов населения сохранится, то будут возможности для увеличения производства.
Решетников добавил, что по мере снижения ключевой ставки ожидается возвращение инвестиций в положительную зону.
Он подчеркнул, что при этом в стране продолжают действовать системные меры поддержки инвестиций — создаются новые экономические зоны, развивается механизм ГЧП, а также заключаются новые соглашения о защите и поощрении капиталовложений.
Министр отметил, что в середине мая страна подписала СЗПК на строительство ТЭС в Якутии мощностью 550 МВт.
Накануне Решетников заявил, что российская экономика после периода роста вступила в период донастройки.