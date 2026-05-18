Сухопутные учения НАТО стартуют в 70 км от границ России

Второй этап манёвров Saber Strike 26 с участием военных из стран НАТО начинается в финском Кухмо в 70 км от российской границы.
Об этом сообщает РИА Новости.
Второй этап учений продлится с 18 по 30 мая на полигоне Вуосанка и носит название Northern Star 26.
Общая численность участников — порядка 4,5 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что ВМС Финляндии проведут главные весенние учения в Финском заливе с 20 по 27 мая. В манёврах будут участвовать военные из Германии и США.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше