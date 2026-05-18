Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, которые присоединились к нацистам в войне против СССР. По его словам, подобная ситуация наблюдается в Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин говорил, что русофобия в Прибалтике была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине.