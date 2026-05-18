В Латвии признали, что дрон, залетевший в страну, был украинским

БПЛА, нарушивший воздушное пространство Латвии 17 мая, принадлежал ВСУ.
Об этом сообщил глава Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы Вилмантас Виткаускас, передает LRT.
«На основании предварительных данных и предоставленных нашими коллегами фотографий обломков, мы можем утверждать, что это был, скорее всего, украинский беспилотник», — резюмировал Виткаускас.
Ранее финский телеканал Yle сообщил, что Украина не предупреждала Эстонию и Латвию о возможном приближении беспилотников к воздушному пространству стран НАТО.
Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.Читать дальше