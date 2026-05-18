БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Германский эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун заявил, что «образ врага в лице России» определял политику ФРГ с момента ее основания.
«Что бы ни делала Россия, Запад видит во всем только конфронтацию. Образ врага в лице России определял политику Федеративной Республики Германия с момента ее основания. Россия больше не позволяет вытирать об себя ноги, что, к слову, является признаком силы», — заявил Браун в интервью газете Berliner Zeitung.
Россия, по его словам, «обладает потенциалом великой державы, и ее необходимо уважать как великую державу». «[Политик от СДПГ и главный архитектор “Новой восточной политики”] Эгон Бар и [советский дипломат] Валентин Фалин в свое время показали, как это делать. Если мы не вернемся к этому подходу, то так и останемся в тупике конфронтации», — констатировал он.
Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о росте милитаризации общественного сознания Европы и подчеркнул, что отказ от диалога не приносит ничего хорошего ни для двусторонних отношений, ни для перспектив урегулирования конфликта. Сообщения о том, что Европа активно готовится к войне с РФ, как заметил Нечаев, вызывают у российской стороны обоснованную тревогу.
17 декабря, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, российский президент Владимир Путин заявил, что политики в Европе «повышают градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией. Утверждения о возможном нападении России на Европу, по его словам, являются «ложью и бредом».