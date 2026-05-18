Крупнейшие учения НАТО Dynamic Mongoose стартуют в Северной Атлантике

Крупнейшие в Северной Атлантике военно-морские учения Dynamic Mongoose 2026 стартуют 18 мая для отработки противолодочной обороны.

Об этом сообщили в НАТО.

Манёвры продлятся до 29 мая под руководством Командования союзных морских сил НАТО (MARCOM). В них участвуют подразделения нескольких стран — членов блока.

Учения традиционно проходят в районе Фареро-Исландского рубежа (линия GIUK), где развёрнута американская гидроакустическая система SOSUS.

Регулярно с 2012 года в Dynamic Mongoose участвуют Норвегия, Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Великобритания и США.

Заявленная цель — подготовка сил к реагированию на подводные угрозы. Экипажи отрабатывают уклонение от преследования и нанесение ответных ударов с глубины, а надводные корабли и авиация совместно ищут и нейтрализуют субмарины условного противника.

Ранее сообщалось, что начинается второй этап учений Saber Strike 26 с участием военных из стран НАТО в финском Кухмо в 70 км от российской границы.

