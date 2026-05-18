Крупнейшие учения НАТО Dynamic Mongoose стартуют в Северной Атлантике

Крупнейшие в Северной Атлантике военно-морские учения Dynamic Mongoose 2026 стартуют 18 мая для отработки противолодочной обороны.
Об этом сообщили в НАТО.
Манёвры продлятся до 29 мая под руководством Командования союзных морских сил НАТО (MARCOM). В них участвуют подразделения нескольких стран — членов блока.
Учения традиционно проходят в районе Фареро-Исландского рубежа (линия GIUK), где развёрнута американская гидроакустическая система SOSUS.
Заявленная цель — подготовка сил к реагированию на подводные угрозы. Экипажи отрабатывают уклонение от преследования и нанесение ответных ударов с глубины, а надводные корабли и авиация совместно ищут и нейтрализуют субмарины условного противника.
