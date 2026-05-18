ПВО за неделю сбила 3124 украинских БПЛА над территорией России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 3124 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников были сбиты 13 и 17 мая, 572 и 1054 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
За период с 4 по 10 мая ПВО России всего перехватила не менее 3556 украинских дронов.
