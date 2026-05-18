Нейтралитета Швейцарии не осталось, заявил Полянский

Дипломат отметил, что в качестве председателя ОБСЕ Швейцария пытается придерживаться нейтральной позиции.
«Но при этом нейтралитет их, он, конечно, условный, потому что они присоединились ко всем санкциям, к которым они не должны были бы, по идее, присоединяться, если речь идет о нейтральной стране», — сказал он.
Полянский отметил, что часто швейцарский нейтралитет существует лишь на словах, так как «швейцарцы опасаются, что их обвинят в том, что они идут на поводу у России».
По его словам, отвечая на вопросы о нейтралитете, швейцарцы называют себя нейтральными, но одновременно заявляют о наличии вещей, которые они «не могут поддержать», и об осуждении действий РФ на Украине.
«И вот нет ответа на то, все-таки нейтралитет это или нет. С нашей точки зрения, от швейцарского нейтралитета ничего не осталось», — заключил он.