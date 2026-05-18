Дипломат Орджоникидзе объяснил суть отношений в треугольнике РФ — КНР — США

Визиты Дональда Трампа и Владимира Путина в Пекин говорят о том, что идёт выстраивание сложных отношений в рамках треугольника Россия — Китай — США, такое мнение aif.ru высказал бывший замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

Источник: Аргументы и факты

Визиты Дональда Трампа и Владимира Путина в Пекин говорят о том, что идёт выстраивание сложных отношений в рамках треугольника Россия — Китай — США. Такое мнение в интервью aif.ru высказал бывший замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

«У каждой пары в этом треугольнике есть в чем-то совпадающие, в чем-то не совпадающие интересы. Причем у нас с Китаем совпадающих позиций гораздо больше», — считает дипломат.

По словам Орджоникидзе, в отличие от ситуации 1970-х годов, когда США пытались заручиться поддержкой Китая в противостоянии с СССР, сейчас они стремятся улучшить отношения с Россией уже в пику КНР.

«Но и китайцам тоже нужно иметь добрые отношения с Россией в противовес американцам. А в том, что контролируемое противостояние между Штатами и Китаем — двумя самыми крупными экономиками мира — будет продолжаться, нет никаких сомнений», — добавил эксперт.

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Китаем, в том числе, в наращивании поставок углеводородов, полагает Орджоникидзе. «Нашему восточному соседу это тоже выгодно: если нефть и газ будут стабильно поступать из России по трубопроводам, то никакое перекрытие Ормузского пролива китайцев не будет так сильно беспокоить», — заключил дипломат.

Полностью интервью Сергея Орджоникидзе читайте на aif.ru.

