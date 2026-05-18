Эксперт Браун заявил об ослаблении Евросоюза

Экономическое развитие просто катастрофическое, отметил бывший сопредседатель Международного бюро мира.

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Германский эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун заявил об ослаблении Европейского союза по всем показателям.

«Мы наблюдаем относительное ослабление ЕС, что видно по всем показателям: доля в мировой торговле, в создании добавленной стоимости и так далее. Мы имеем дело с такой деиндустриализацией, которую я еще пять лет назад и представить себе не мог. Экономическое развитие просто катастрофическое», — сказал Браун в интервью газете Berliner Zeitung.

И в ответ на это ослабление власти ФРГ, по его словам, похоже, считают необходимым бороться с соперниками — такими как Россия и Китай, — чтобы вернуть утраченные позиции. Так он ответил на вопрос о том, почему в свое время политики ФРГ разговаривали с Леонидом Брежневым, тогда как сегодня они отказываются от диалога с РФ.

