За минувшую неделю российские средства ПВО уничтожили не менее 3124 украинских БПЛА над территорией страны.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Наибольшая интенсивность атак пришлась на 13 и 17 мая — 572 и 1054 сбитых дрона соответственно. Подавляющее большинство ударов наносилось по европейской части России.
Военнослужащий армии России с позывным Банзай сбил 37 беспилотников ВСУ за день, защищая сослуживцев и мирных жителей прифронтовых населённых пунктов.
