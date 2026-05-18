Дипломат Орджоникидзе рассказал, почему США не выгоден мир на Украине

«Когда они нам рассказывают, что хотят прекратить боевые действия как можно быстрее, в это верится с трудом. Сейчас они могут поставлять — причем не за свой счет, а за деньги европейцев — оружие Украине, могут испытывать его в боевых условиях», — добавил дипломат.
Он напомнил, что США также поставляют Киеву данные спутниковой разведки, оказывают помощь в управлении войсками и ведении боевых действий с применением цифровых технологий. «Сколько при этом гибнет самих украинцев, Штаты на самом деле не сильно беспокоит, как и раньше не беспокоила судьба “аборигенов” в других частях света», — ответил Орджоникидзе.
По словам экс-замглавы МИДа, выгоды Вашингтона от прекращения конфликта неочевидны. «Особого интереса к развитию экономического сотрудничества с нами у США нет, за исключением, может быть, добычи некоторых видов полезных ископаемых. Да и зачем им вкладывать средства в экономику вероятного противника, укреплять его? Те же ископаемые можно найти в других странах», — добавил дипломат.
