Дипломат Орджоникидзе рассказал, почему США не выгоден мир на Украине

Источник: Аргументы и факты

Для США Украина — полигон, где можно тестировать новейшие системы вооружений, заявил в интервью aif.ru бывший замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. Так он объяснил отсутствие у американцев заинтересованности в скорейшем разрешении украинского конфликта.

«Когда они нам рассказывают, что хотят прекратить боевые действия как можно быстрее, в это верится с трудом. Сейчас они могут поставлять — причем не за свой счет, а за деньги европейцев — оружие Украине, могут испытывать его в боевых условиях», — добавил дипломат.

Он напомнил, что США также поставляют Киеву данные спутниковой разведки, оказывают помощь в управлении войсками и ведении боевых действий с применением цифровых технологий. «Сколько при этом гибнет самих украинцев, Штаты на самом деле не сильно беспокоит, как и раньше не беспокоила судьба “аборигенов” в других частях света», — ответил Орджоникидзе.

По словам экс-замглавы МИДа, выгоды Вашингтона от прекращения конфликта неочевидны. «Особого интереса к развитию экономического сотрудничества с нами у США нет, за исключением, может быть, добычи некоторых видов полезных ископаемых. Да и зачем им вкладывать средства в экономику вероятного противника, укреплять его? Те же ископаемые можно найти в других странах», — добавил дипломат.

Полностью интервью Сергея Орджоникидзе читайте на aif.ru.

