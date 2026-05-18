Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саудовская Аравия перехватила три иракских беспилотника

В Минобороны Саудовской Аравии заявили о вторжении трех беспилотников в воздушное пространство страны. Дроны были перехвачены. В ведомстве сообщили, что БПЛА были направлены со стороны Ирака.

В Минобороны Саудовской Аравии заявили о вторжении трех беспилотников в воздушное пространство страны. Дроны были перехвачены. В ведомстве сообщили, что БПЛА были направлены со стороны Ирака.

«Министерство обороны оставляет за собой право на ответ в надлежащее время и в надлежащем месте», — заявил представитель ведомства генерал-майор Турки аль-Малики.

Власти Ирака пока не отреагировали на заявление. Ранее Reuters сообщало, что воздушные силы королевства бомбили объекты шиитских организаций на территории Ирака: по данным агентства, это происходило время активной фазы войны США и Израиля против Ирана. Целями были объекты группировок, расположенные рядом с саудовской границей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше